Nintendo запустила новую фазу рынка игровых консолей

В начале месяца подтвердилась информация о том, что Nintendo больше не может удерживать прежнюю ценовую политику. Консоль Nintendo Switch 2 подорожает — с 1 сентября 2026 года по всему миру вступит в силу повышение цены на 50 долларов. Это отражает общее давление на индустрию — дефицит памяти, тарифы и рост издержек, из-за которых компаниям приходится пересматривать стоимость устройств. По словам ветерана аналитики игровой индустрии Йоста ван Дрюнена, этот момент можно считать ключевым — если даже Nintendo, известная своей финансовой осторожностью и контролем затрат, больше не может придерживаться прежних принципов, значит, старые правила рынка видеоигр постепенно перестают работать.

Фактически, индустрия уже привыкла к тому, что это первое поколение консолей, в котором цены не падают со временем, а наоборот растут. За последние шесть лет все три крупных платформодержателя поднимали стоимость своих устройств, а Nintendo ускорила этот процесс, объявив о повышении цены Switch 2 ещё до того, как консоль отметила первый год на рынке. Хотя причины повышения действительно связаны с внешними факторами, а не просто с желанием компаний заработать больше, ван Дрюнен считает, что ключевой вывод в другом. Если даже такая консервативная и самодостаточная компания, как Nintendo, которая контролирует и железо, и программное обеспечение, и собственные франшизы, не может сдерживать рост цен, а прогнозы продаж консолей продолжают снижаться, значит, рынок входит в новую фазу.