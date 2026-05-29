Call of Duty: Warzone будет не будет работать на PS4 и Xbox One

Для владельцев старых консолей момент выбран не самый удачный, поскольку за последний год Microsoft и Sony подняли цены на свои устройства. Сейчас и PS5, и Xbox Series X стоят на 150 долларов дороже по сравнению со стартовой ценой в 499 долларов, то есть если геймеры хотят продолжить играть на своей платформе, им придётся сейчас идти и покупать достаточно дорогую приставку нового поколения. Примечательно, что Activision объявила о прекращении поддержки Warzone одновременно с анонсом Call of Duty: Modern Warfare 4 для консолей текущего поколения. Modern Warfare 4 выйдет на PS5, Xbox Series S/X и, что удивительно, Nintendo Switch 2. Да, это станет первой игрой серии Call of Duty, выпущенной на Switch 2 за много лет, но геймеры не совсем понимают, как такая игра бьудет работать на консоли.