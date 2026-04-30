Xbox вновь демонстрирует падение продаж

Сегодня компания Microsoft опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2026 финансового года, и показатели подразделения Xbox пока не отражают ожидаемого улучшения. Несмотря на активные заявления нового генерального директора Аши Шармы о светлом будущем Xbox, реальные цифры остаются слабыми — выручка от продаж консолей снова упала более чем на 30%, а общий доход Xbox снизился на 5%. В отчёте отмечается, что доход от контента и сервисов Xbox сократился на 5% (или на 7% с учётом валютных колебаний) на фоне высокой базы прошлого года, когда сильные релизы внутренних студий обеспечили хорошие результаты. При этом это уже третий квартал подряд с падением для игрового подразделения — снижение фиксировалось и в первом квартале (октябрь 2025), и во втором (январь 2026).

Особенно заметно падение в сегменте железа — второй квартал подряд снижение превышает 30%. В первом квартале падение было чуть меньше — 29%, поэтому серия могла бы быть ещё длиннее. На этом фоне общий бизнес Microsoft чувствует себя уверенно — выручка компании выросла на 18% и достигла 82,9 миллиарда долларов. Основной рост обеспечили направления, связанные с искусственным интеллектом и облачными сервисами. Это наглядно показывает, насколько небольшую роль играет Xbox в структуре компании, даже несмотря на крупнейшие приобретения в игровой индустрии, сделанные Microsoft за последние годы. Но, вероятно, в будущем положение Xbox всё же улучшится, если новое поколение будет удачным.
