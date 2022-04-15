Alibaba представила собственный процессор Yitian 710 со 128 ядрами Armv9, памятью DDR5 и технологией PCIe 5.0

Один из крупнейших поставщиков облачных услуг в Китае, Alibaba, объявил сегодня о предварительном выпуске нового экземпляра на базе процессора Yitian 710. Новый процессор представляет собой совокупность усилий Alibaba по разработке собственного дизайна, способного поддерживать облачные экземпляры и инфраструктуру, необходимую для нее и ее клиентов. Yitian 710 основан на Armv9 ISA и имеет 128 ядер. Эти ядра, работающие на частоте до 3,2 ГГц, в сочетании с восьмиканальной памятью DDR5 обеспечивают достаточную передачу данных. Кроме того, ЦП поддерживает 96 линий PCIe 5.0 для ввода-вывода с хранилищем и ускорителями. Процессор производится на предприятиях TSMC по 5-нм техпроцессу и содержит 60 миллиардов транзисторов.

Alibaba предлагает эти процессоры как часть своего экземпляра Elastic Compute Service (ECS) под названием g8m, где пользователи могут выбрать 1/2/4/8/16/32/64/128 виртуальных ЦП, где каждый виртуальный ЦП физически равен одному ядру ЦП. Alibaba использует это как пробный вариант и отмечает, что пользователям не следует запускать производственный код на этих экземплярах, поскольку они исчезнут через два месяца. На данный момент доступно только 100 экземпляров. Компания отмечает, что экземпляры на базе процессоров Yitian 710 обеспечивают на 100% более высокую эффективность, чем существующие процессоры AMD и Intel.