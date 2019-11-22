Alien: Isolation готов к выпуску на Nintendo Switch

Alien: Isolation официально выйдет на Nintendo Switch 5 декабря. Стоимость игры составит 38 долларов. Кроме того, игра будет поддерживать прицел гироскопа и звук HD, вы будете чувствовать, как инопланетянин дышит вам в шею, а столкновения с ними будут еще более напряженными. Игра получила множество наград, в том числе BAFTA, и вдохновила на создание мобильного продукта, наряду с продолжением комиксов. Игра была продана тиражом более 2 миллионов копий и была перенесена на Switch через 5 лет после ее запуска.