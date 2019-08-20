Alienware 55 OLED Gaming Monitor и его функции

В комплект монитора входит фирменный пульт дистанционного управления для удобства настройки изображения. Стандартное крепление совместимо с VESA — дисплей можно закрепить на любой подходящий кронштейн для компьютерного стола или повесить на стену. Предусмотрена и возможность настольной установки на штатную подставку.55-дюймовый игровой OLED-монитор Alienware получил минимальные дисплейные рамки, разрешение 4K, время отклика 0,5 мс, частоту обновления 120 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync для устранения разрывов картинки в динамичных сценах. Новинка получила один порт DisplayPort 1.2, три HDMI 2.0, четыре USB Type-A, разъем для наушников и линейный аудиовыход SPDIF.Стоимость новинки составит 3999 долларов.