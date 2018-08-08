Alldocube X готовится к релизу

Пользователи уверены, что современные крутые планшеты выпускаются лишь известными компаниями вроде Apple или Samsung, хотя на самом деле все совершенно иначе. Например, сейчас идет кампания по сбору средств на новый планшет Alldocube X, который порадует вас 2К дисплеем с матрицей, построенной по технологии AMOLED. За основу производительности продукта взят процессор MediaTek MT8176, поддерживать мощность гаджета в играх будет оперативная память на 4 гигабайта. Это шикарный вариант для работы и развлечений, так что если вы давно хотели себе что-то подобное — спешите заказать, пока кампания еще не закончилась. Сейчас вы можете заказать планшет по смехотворной цене в 219 долларов, но после релиза она немного поднимется. То есть, лучше брать сейчас дешевле, чем потом платить больше денег.