Alphacool представила СЖО для видеокарт NVIDIA

В последнее время достаточно активно продвигается тема жидкостных систем охлаждения — пользователи обожают приобретать СЖО для своих процессоров, но теперь дело дошло и до видеокарт. Собственно, видеокарты можно было охлаждать жидкостью уже очень давно — для этого есть пластины с полным покрытием. Именно такую новинку представила компания Alphacool — производитель официально анонсировал водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX-N, который выглядит достаточно привлекательно, при этом он отлично будет охлаждать видеокарты нового поколения компании NVIDIA. Это действительно круто, особенно если у вас достаточно производительный компьютер и вы хотите получить классный продукт за разумные деньги, то стоит посмотреть в сторону данной новинки.

Комментарии и отзывы Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N
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