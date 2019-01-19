Amazon думает о безопасности своих работников

Amazon снабжает электрическим жилетом для повышения безопасности работников при работе с автоматизированными системами и роботами на своих складах.

Робототехнический жилет, который представляет собой просто пару подвесок, прикрепленных к поясу, сигнализирует роботам о том, что человек входит в пространство, чтобы избежать любого столкновения с ними. С надетым жилетом на работнике, роботы смогут обнаружить присутствие человека и корректировать свое поведение. Боты будут тормозить и уклоняться от людей, что позволит продолжить работу.