Amazon представила обновленные планшеты Fire 7 и Fire 7 Kids Edition

Гигант электронной коммерции Amazon объявил о двух обновленных планшетах, которые остаются самыми доступными среди всех - Fire 7 и Fire 7 Kids Edition.

Новый Новый Fire 7 имеет более быстрый процессор и удваивает объем хранилища до 32 ГБ. Внешний вид остается неизменным, но есть три новых цветовых решения, включая Plum Red, Sage Green и Twilight Blue. Фронтальная камера теперь имеет разрешение HD по сравнению с разрешением 480p в предыдущем поколении.

Kids Edition поставляется с новым дизайном, включая новый корпус. Наряду с более прочным внешним чехлом, он имеет подставку сзади, которая может помочь поддерживать устройство вашего ребенка во время использования. Amazon предлагает двухлетнюю гарантию, пообещав заменить планшет в случае его повреждения. Детский планшет также поставляется с однолетним FreeTime Unlimited с доступом к более чем 20 000 приложений, игр, видео и образовательного контента. Fire 7 Kids Edition доступен в трех цветах, включая новую фиолетовую версию. Оба планшета поддерживают функцию громкой связи Alexa. Новинки выйдут 6 июня, стандартная версия будет стоить $ 50, а детская версия - $ 100.