Amazon представила процессоры Graviton3 на базе Arm

EC2 расшифровывается как Elastic Compute Cloud и судя по тому факту, что Graviton3, в два раза выше производительности FPU для научных рабочих нагрузок и в два раза быстрее для криптографических рабочих нагрузок и до трех раз быстрее для рабочих нагрузок машинного обучения. Amazon не раскрывает технических деталей о Graviton3, но он будет использовать память DDR5, что делает его одним из первых, если не первым серверным процессором, использующим DDR5. Также говорят, что он потребляет до 60 процентов меньше энергии, чем Graviton2, обеспечивая при этом до 25 процентов большей вычислительной производительности. Он использует архитектуру Arm v9 и ядра Neoverse N2 Arm, хотя официально об этом не было объявлено.