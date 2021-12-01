Amazon представила процессоры Graviton3 на базе Arm

Поскольку Amazon продолжает расширять свой бизнес AWS, как с новыми экземплярами на базе процессоров AMD EPYC третьего поколения, так и с новыми EC2 C5g на базе существующих процессоров Graviton2 и графических процессоров с тензорным ядром Nvidia T4G. Тем не менее, компания также открывает свои первые предварительные версии EC2 C7g с использованием своих новых процессоров Graviton3, которые, по утверждению компании, предлагают значительно улучшенную производительность по сравнению с Graviton2 при определенных рабочих нагрузках.

EC2 расшифровывается как Elastic Compute Cloud и судя по тому факту, что Graviton3, в два раза выше производительности FPU для научных рабочих нагрузок и в два раза быстрее для криптографических рабочих нагрузок и до трех раз быстрее для рабочих нагрузок машинного обучения. Amazon не раскрывает технических деталей о Graviton3, но он будет использовать память DDR5, что делает его одним из первых, если не первым серверным процессором, использующим DDR5. Также говорят, что он потребляет до 60 процентов меньше энергии, чем Graviton2, обеспечивая при этом до 25 процентов большей вычислительной производительности. Он использует архитектуру Arm v9 и ядра Neoverse N2 Arm, хотя официально об этом не было объявлено.