Amazon завершает разработку ММО игры Lord of the Rings

Совместный ММО-проект компаний Amazon Game Studios и Leyou "Lord of the Rings" официально отменен. Напомним, что игра "Lord of the Rings" была анонсирована в 2019 году и находилась на ранней стадии разработки. Одной из причины отмена игры, является проблемы с контрактом с партнером по разработке Leyou Technologies.

Еще в декабре Tencent приобрела Leyou Technologies Holdings Ltd. Согласно неназванному источнику, приобретение Leyou привело к спору между Amazon и Tencent по поводу разработки игры, что привело к ее отмене. Разработчики работавшие над проектом, переведены в другие проекты.