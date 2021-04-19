Amazon завершает разработку ММО игры Lord of the Rings

Совместный ММО-проект компаний Amazon Game Studios и Leyou "Lord of the Rings" официально отменен. Напомним, что игра "Lord of the Rings" была анонсирована в 2019 году и находилась на ранней стадии разработки. Одной из причины отмена игры, является проблемы с контрактом с партнером по разработке Leyou Technologies.

Еще в декабре Tencent приобрела Leyou Technologies Holdings Ltd. Согласно неназванному источнику, приобретение Leyou привело к спору между Amazon и Tencent по поводу разработки игры, что привело к ее отмене. Разработчики работавшие над проектом, переведены в другие проекты.
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