Релиз Subnautica 2 можно не ждать

В 2024–2025 годах, по словам Krafton, Кливленд заявил, что он больше не работает над играми, а занят несколькими фильмами, а Макгуайр начал заниматься инициативами, не связанными с основной деятельностью компании. Что касается Гилла, то он, оставшись в проекте, якобы сосредоточился на максимизации бонусных выплат, а не на создании успешной игры. По утверждению Krafton, без руководства Кливленда и Макгуайра разработка Subnautica 2 застопорилась настолько, что пришлось откладывать запуск раннего доступа. К моменту, когда срок бонусной программы подходил к концу, игра, по словам компании, была далека от заявленного объёма. Сами разработчики отмечали, что проект готов всего на 12%, то есть до релизной версии ещё очень далеко — не месяц или месяцы, а, вполне возможно, годы.