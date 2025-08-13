Релиз Subnautica 2 можно не ждать

Компания Krafton нанесла новый удар в судебной тяжбе с бывшими руководителями студии Unknown Worlds, разработчиками Subnautica 2, которые в прошлом месяце подали иск, заявив, что южнокорейский издатель намеренно затормозил выпуск игры, чтобы не выплачивать им бонус. В своём ответе Krafton утверждает, что трое истцов, Тед Гилл, Чарли Кливленд и Макс Макгуайр, «потеряли интерес к разработке Subnautica 2». По версии адвокатов Krafton, после продажи Unknown Worlds за 500 миллионов долларов с обещанием ещё 250 миллионов долларов выплатить в виде бонусов за выполнение KPI, Кливленд и Макгуайр фактически перестали работать над Subnautica 2, переключившись на личные проекты.

В 2024–2025 годах, по словам Krafton, Кливленд заявил, что он больше не работает над играми, а занят несколькими фильмами, а Макгуайр начал заниматься инициативами, не связанными с основной деятельностью компании. Что касается Гилла, то он, оставшись в проекте, якобы сосредоточился на максимизации бонусных выплат, а не на создании успешной игры. По утверждению Krafton, без руководства Кливленда и Макгуайра разработка Subnautica 2 застопорилась настолько, что пришлось откладывать запуск раннего доступа. К моменту, когда срок бонусной программы подходил к концу, игра, по словам компании, была далека от заявленного объёма. Сами разработчики отмечали, что проект готов всего на 12%, то есть до релизной версии ещё очень далеко — не месяц или месяцы, а, вполне возможно, годы.
