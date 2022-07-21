Аналитики считают, что AMD обойдет Intel

Компания AMD вчера получила свежую дозу оптимизма от исследовательской фирмы Wedbush, поскольку аналитик Майи Брайсон заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, компания превзойдет своих конкурентов в области полупроводников. Брайсон считает, что AMD продолжит отвоевывать долю рынка у конкурирующей корпорации Intel в области персональных компьютеров, подчеркивая, что, по его мнению, эта тенденция сохранится в течение этого и следующего года. Он также упоминает NVIDIA, опасаясь, что спад добычи криптовалюты нанесет компании ущерб в краткосрочной перспективе, но ее сильный портфель продуктов гарантирует, что NVIDIA является лидером в своей области.

Комментарии Брайсона прозвучали в тот день, когда Сенат принял Закон США о чипах, который представляет собой многомиллиардное предложение, направленное на увеличение производства чипов в США, чтобы довести его до мирового уровня. Единственным производителем микросхем в США, способным производить продукты с передовыми технологиями, является Intel, и в течение последних нескольких десятилетий такие компании, как Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), технологически догнали Intel, отчасти из-за государственная поддержка. AMD также получает все свои новейшие компьютерные продукты от TSMC и намерена получить косвенную выгоду от Закона о чипах, поскольку часть финансирования может быть использована тайваньской компанией для ее нового строящегося объекта в Аризоне.