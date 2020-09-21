Android-смартфоны могут поддерживать Wi-Fi 6 с более высокой и стабильной скоростью

Однако большинство телефонов Android, которые могут поддерживать Wi-Fi 6, являются моделями высокого класса или более новыми моделями каждой компании, и Samsung является первым производителем телефонов, предлагающим новейший Wi-Fi. Кроме того, другие OEM-производители также могут поддерживать новейший Wi-Fi для своих смартфонов Android, включая ASUS, Honor, Huawei, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, OnePlus, OPPO, realme, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi и ZTE.
Преимущество последнего поколения Wi-Fi 6 в скорости, оно может передавать данные до 9,6 Гбит/с при этом уменьшая задержки и поддерживая стабильную скорость.