Android-смартфоны могут поддерживать Wi-Fi 6 с более высокой и стабильной скоростью

Wi-Fi Alliance (WFA) официально объявил о сертификации сети Wi-Fi 6 и подтвердила наличие сети Wi-Fi Certified 6. Опираясь на производственные стандарты IEEE 802.11ax, технология следующего поколения обеспечит его наилучший уровень, включая системы безопасности высочайшего стандарта, более плавную работу и более низкое потребление батареи.

Однако большинство телефонов Android, которые могут поддерживать Wi-Fi 6, являются моделями высокого класса или более новыми моделями каждой компании, и Samsung является первым производителем телефонов, предлагающим новейший Wi-Fi. Кроме того, другие OEM-производители также могут поддерживать новейший Wi-Fi для своих смартфонов Android, включая ASUS, Honor, Huawei, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, OnePlus, OPPO, realme, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi и ZTE.

Преимущество последнего поколения Wi-Fi 6 в скорости, оно может передавать данные до 9,6 Гбит/с при этом уменьшая задержки и поддерживая стабильную скорость.