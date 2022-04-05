Анонсирован игровой портативный компьютер GPD XP Plus

GPD — стартап из Шэньчжэня на рынке игровых портативных устройств. Бренд вышел на рынок в 2020 году и наиболее известен своими бестселлерами, такими как GPD Win 3 и GPD XP , которые получили положительный отклик как среди западной так и азиатской аудитории, а также среди любителей технологий и игр.

GPD XP Plus выглядит так же, как и его более дешевый брат, GPD XP, выпущенный еще в ноябре 2021 года, с темно-серым алюминиевым корпусом. Он даже имеет тот же 6,81-дюймовый HD-экран на передней панели, два стереодинамика, а также ту же батарею емкостью 7000 мАч. GPD XP Plus оснащен более мощным флагманским чипом MediaTek Dimensity 1200. Говорят, что процессор обеспечивает лучший игровой процесс, поскольку он поставляется в восьмиядерной конфигурации, 4 высокопроизводительных ядра Cortex A78 + 4 эффективных ядра A55, на базе графического процессора ARM Mali-G77 MC9 и со скоростной памятью LPDDR4x 4266 Мбит/с. Кроме того, Dimensity 1200 оснащен MediaTek HyperEngine 3.0, который повышает игровую производительность в 2,5 раза по сравнению с флагманским чипом Snapdragon 845.

GPD XP Plus теперь также оснащен более быстрой памятью, а также 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X 4266 Мбит / с и оснащен 128 ГБ хранилища UFS 3.1, что обещает более чем в 3 раза большую скорость чтения и записи по сравнению с UFS 2.1 в предыдущем поколении.

Еще одним обновлением игрового портативного устройства является его порт USB-C, который должен иметь HDMI DisplayPort 1.2 и более быструю зарядку, поскольку компания планирует включить в комплект зарядное устройство мощностью 65 Вт. Последней изюминкой устройства являются его модульные игровые контроллеры. Устройство включает в себя 3 контроллера в упаковке, которые представляют собой модуль контроллера FPS, модуль контроллера MOBA и модуль контроллера Xbox.
Новое обновление Steam Deck представляет улучшенную производ…
Новое обновление Steam Deck представляет улучшенную производВышло новое обновление клиента Steam Deck, в котором представлены обновления для магазина, библиотеки и м…
Sony работает над новой консолью PS5 Pro…
Sony работает над новой консолью PS5 ProВ то время как Sony все еще изо всех сил пытается поставлять миру свои популярные игровые приставки PlayS…
Valve показала огромный список совместимых игр на Steam Deck…
Valve показала огромный список совместимых игр на Steam DeckДо даты выпуска Steam Deck осталось всего две недели и Valve спешно проверяет все 50 000 игр Steam на сов…
Microsoft обновит возможности кнопки Поделиться на своих гей…
Microsoft обновит возможности кнопки Поделиться на своих гейВскоре Microsoft позволит владельцам Xbox Series X/S полностью настраивать кнопку «Поделиться» на своих к…
One-netbook анонсировала обновленную портативную игровую кон…
One-netbook анонсировала обновленную портативную игровую конOne-netbook анонсировала еше одну версию портативной игровой консоли ONEXPLAYER mini на базе процессора A…
SilverStone выпускает радиатор SSD M.2 TP06 совместимый с PS…
SilverStone выпускает радиатор SSD M.2 TP06 совместимый с PSКомпания SilverStone Technology выпускает радиатор SSD M.2 TP06, совместимый с консолью PlayStation 5. TP…
SteamVR добавляет улучшенную поддержку гарнитур Oculus Quest…
SteamVR добавляет улучшенную поддержку гарнитур Oculus QuestValve выпустила новое обновление для своего программного обеспечения SteamVR, в котором улучшена поддержк…
Steam Deck получает поддержку Proton 7.0…
Steam Deck получает поддержку Proton 7.0Steam Deck от Valve приближается к дате выхода — 25 февраля. В преддверии его запуска Valve выпустила Pro…
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor