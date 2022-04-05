Анонсирован игровой портативный компьютер GPD XP Plus

GPD — стартап из Шэньчжэня на рынке игровых портативных устройств. Бренд вышел на рынок в 2020 году и наиболее известен своими бестселлерами, такими как GPD Win 3 и GPD XP , которые получили положительный отклик как среди западной так и азиатской аудитории, а также среди любителей технологий и игр.

GPD XP Plus выглядит так же, как и его более дешевый брат, GPD XP, выпущенный еще в ноябре 2021 года, с темно-серым алюминиевым корпусом. Он даже имеет тот же 6,81-дюймовый HD-экран на передней панели, два стереодинамика, а также ту же батарею емкостью 7000 мАч. GPD XP Plus оснащен более мощным флагманским чипом MediaTek Dimensity 1200. Говорят, что процессор обеспечивает лучший игровой процесс, поскольку он поставляется в восьмиядерной конфигурации, 4 высокопроизводительных ядра Cortex A78 + 4 эффективных ядра A55, на базе графического процессора ARM Mali-G77 MC9 и со скоростной памятью LPDDR4x 4266 Мбит/с. Кроме того, Dimensity 1200 оснащен MediaTek HyperEngine 3.0, который повышает игровую производительность в 2,5 раза по сравнению с флагманским чипом Snapdragon 845.

GPD XP Plus теперь также оснащен более быстрой памятью, а также 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X 4266 Мбит / с и оснащен 128 ГБ хранилища UFS 3.1, что обещает более чем в 3 раза большую скорость чтения и записи по сравнению с UFS 2.1 в предыдущем поколении.

Еще одним обновлением игрового портативного устройства является его порт USB-C, который должен иметь HDMI DisplayPort 1.2 и более быструю зарядку, поскольку компания планирует включить в комплект зарядное устройство мощностью 65 Вт. Последней изюминкой устройства являются его модульные игровые контроллеры. Устройство включает в себя 3 контроллера в упаковке, которые представляют собой модуль контроллера FPS, модуль контроллера MOBA и модуль контроллера Xbox.