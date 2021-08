Анонсирован новый бесплатный футбольный симулятор UFL

Gamescom 2021 подарил еще одну игру - UFL. Это ожидаемая мультиплатформенная видеоигра в жанре футбольного симулятора от белорусской компании Strikerz Inc. Слоган игры звучит так: "Free to play – fair to play" («Играй бесплатно, играй честно»). Разработка игры ведется аж с 2016 года. Дата выпуска на данный момент неизвестна.

UFL будет доступна на всех игровых консолях, также планируется запуск на ПК. Игроки в UFL могут создать свой собственный футбольный клуб и выбрать из более чем 5000 лицензированных футболистов. Сразу же после анонса официального тизера видеоигры на выставке Gamescom, футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» объявил о сотрудничестве с видеоигрой.