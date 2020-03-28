Анонсирован планшет Lenovo M10 Plus за $225

Сегодня на рынке был анонсирован планшет компании Lenovo - Lenovo M10 Plus, которая является улучшенной версией планшета M10 FHD REL выпущенного в январе этого года. Новинку оснастили 10,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 (1920:1200 точек), который занимает 87% площади лицевой панели, платформой MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти (поддержка карт памяти MicroSD объёмом до 256 Гбайт), основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором на 7000 мАч, 3,5-мм разъемом, операционной системой Android 9 Pie, а также стереодинамиками и POGO-коннектор для подключения аксессуаров. В наличии будет представлен только серый цвет. Ориентировочная цена за планшет будет составлять 225 долларов.