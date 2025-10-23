Анонсирована игра Kaiju Cleaner Simulator

Инди-разработчик One More Time анонсирует Kaiju Cleaner Simulator — безумный кооперативный симулятор для 1-4 игроков, где вы берете на себя роль профессиональной команды уборщиков, которым предстоит очистить улицы после ожесточённых битв с кайдзю. В этой игре от первого лица вы будете вскрывать трупы гигантских монстров, управлять тяжёлой техникой и избавляться от ядовитых токсинов. Главная изюминка Kaiju Cleaner Simulator — это юмор и абсурд. Каждый уровень полон сюрпризов и странноватых монстров, превращающих рутину в праздник безумия и создающих неповторимое сочетание чёрной комедии и веселья.

Особенно игра раскрывается в кооперативном режиме, позволяя команде до 4-х игроков координировать разные роли — от сбора органов и управления техникой до очистки улиц от мусора и токсинов. Соло игроки также смогут получить полноценный опыт, взяв на себя все задачи.
