Античит Battlefield 6 оказался крайне эффективным

Команды разработки Battlefield 6, объединённые под брендом Battlefield Studios (DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect), опубликовали подробный отчёт о том, как работает их системный античит, встроенный на уровне ядра операционной системы. Создатели проекта подвели итоги первых недель и рассказали, насколько эффективно новая защита справляется с нарушителями в популярном военном шутере от первого лица. По данным разработчиков, за первую неделю после выхода игры античит обеспечил примерно 98% сетевых матчей без читов. Это означает, что так называемый показатель «Match Infection Rate» — вероятность встретить читера в конкретном матче — составил всего около 2%. Такой высокий результат стал возможен благодаря серьёзным доработкам, проведённым ещё во время открытых выходных бета-тестирования.

Изначально защита обеспечивала только 93,1% «чистых» игр, но к финальному дню этот показатель поднялся почти до 98% — система заблокировала более 1,2 миллиона попыток использования читов и удалила из игры десятки тысяч нарушителей. Также сильно выросла доля игроков с активированным Secure Boot — с 62,5% до 92,5%. Во время релизных выходных античит предотвратил более 367 тысяч попыток читерства. Более того, на сегодняшний день суммарно заблокировано 2,39 миллиона попыток использования нелегальных инструментов. Battlefield Studios отслеживает 190 различных чит-программ, устройств, продавцов и связанных с ними сообществ, и с момента запуска проекта 183 из них прекратили работу.
