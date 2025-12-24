Релиз 007 First Light про Джеймса Бонда перенесли

У студии IO Interactive нашёлся последний праздничный сюрприз для игроков в преддверии выхода следующей игры 007 First Light — и им оказалась задержка релиза. Разработчики объявили, что проект откладывается на 2 месяца, то есть ждать релиза 27 марта 2026 года точно не стоит. Теперь запуск намечен на 27 мая 2026 года, если, конечно, студия вновь не перенесёт запуск проекта. В своём заявлении студия отметила, что как независимый разработчик и издатель она приняла это решение, чтобы гарантировать уровень качества, которого игроки заслуживают уже в первый день релиза.

По словам IO Interactive, разработка продвигается хорошо, а игру можно полностью пройти от начала и до конца, поэтому дополнительные 2 месяца позволят ещё лучше отполировать и доработать проект, выпустив максимально сильную версию на старте. В студии уверены, что такой подход обеспечит 007 First Light долгосрочный успех, и поблагодарили сообщество за терпение и поддержку с момента анонса. Также разработчики пообещали поделиться новыми подробностями об игре в начале 2026 года. Задержка всего на 2 месяца ради доработки и исправления ошибок вряд ли способна охладить энтузиазм фанатов франшизы, ведь и поклонники IO Interactive, и фанаты Джеймса Бонда в большинстве своём предпочитают, чтобы команда уделила разработке новинки столько времени, сколько нужно, и довела всё до идеального состояния. Многие помнят релиз Cyberpunk 2077, который сильно огорчил преданных поклонников.
