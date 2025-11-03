Разработчиков Grand Theft Auto VI уволили за полгода до релиза

В ответ представитель материнской компании Take-Two Interactive, глава глобальных корпоративных коммуникаций Алан Льюис, заявил изданию The Verge, что увольнения произошли «по причине грубого нарушения трудовой дисциплины и ни по какой иной причине», отказавшись раскрывать детали. Известно, что увольнения затронули офисы Rockstar в Великобритании и Канаде. Они произошли всего за семь месяцев до релиза Grand Theft Auto VI, который изначально планировался на осень 2025 года, но недавно был перенесён на 26 мая 2026 года. Компания объяснила это необходимостью дополнительного времени для достижения уровня качества, которого ждут и заслуживают игроки. На данный момент не совсем понятно, как это может навредить релизу игры или поддержке тайтла после его запуска. Но новости, безусловно, не очень хорошие — особенно для фанатов.