Разработчиков Grand Theft Auto VI уволили за полгода до релиза

Компания Rockstar Games, известная как разработчик Grand Theft Auto VI, уволила в четверг от 30 до 40 сотрудников. По данным независимого профсоюза работников Великобритании, все уволенные состояли в частном профсоюзном сообществе и были либо членами профсоюза, либо участвовали в его организации внутри компании. Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что «Rockstar совершила самый наглый и жестокий акт подавления профсоюза в истории игровой индустрии». По его словам, это проявление «вопиющего неуважения к закону и к людям, которые создают для компании миллиарды», а также «оскорбление для фанатов и всей мировой индустрии».

В ответ представитель материнской компании Take-Two Interactive, глава глобальных корпоративных коммуникаций Алан Льюис, заявил изданию The Verge, что увольнения произошли «по причине грубого нарушения трудовой дисциплины и ни по какой иной причине», отказавшись раскрывать детали. Известно, что увольнения затронули офисы Rockstar в Великобритании и Канаде. Они произошли всего за семь месяцев до релиза Grand Theft Auto VI, который изначально планировался на осень 2025 года, но недавно был перенесён на 26 мая 2026 года. Компания объяснила это необходимостью дополнительного времени для достижения уровня качества, которого ждут и заслуживают игроки. На данный момент не совсем понятно, как это может навредить релизу игры или поддержке тайтла после его запуска. Но новости, безусловно, не очень хорошие — особенно для фанатов.