В апреле 2026 года выйдет ритм-игра Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis

Alliance Arts Inc. объявила о выходе ритм-приключения Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis в апреле 2026 года. Игра предложит игрокам окунуться в мир запоминающихся дэмпа-композиций. Вместе с объявлением даты выхода был представлен новый трейлер, демонстрирующий геймплейные особенности. Разработчики подчеркивают: любовь меняет реальность, а это приведет к различным финалам.

Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis – это история о девушке-хикикомори, увлеченной дэмпа-музыкой. Игрокам предстоит погрузиться в ритм, чтобы, управляя главной героиней, анонимно публиковать контент в социальных сетях и преобразовывать мир силой музыки. Игра сочетает в себе элементы визуальной новеллы и ритм-игры, предлагая более 30 дэмпа-песен. Помимо этого, разработчики расширили список поддерживаемых языков. К ранее заявленным японскому, английскому, китайскому (упрощенному и традиционному) и корейскому добавлены русский, бразильский португальский, французский, немецкий и польский языки. Теперь игра будет доступна на 10 языках.
