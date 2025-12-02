В апреле 2026 года выйдет ритм-игра Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis

Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis – это история о девушке-хикикомори, увлеченной дэмпа-музыкой. Игрокам предстоит погрузиться в ритм, чтобы, управляя главной героиней, анонимно публиковать контент в социальных сетях и преобразовывать мир силой музыки. Игра сочетает в себе элементы визуальной новеллы и ритм-игры, предлагая более 30 дэмпа-песен. Помимо этого, разработчики расширили список поддерживаемых языков. К ранее заявленным японскому, английскому, китайскому (упрощенному и традиционному) и корейскому добавлены русский, бразильский португальский, французский, немецкий и польский языки. Теперь игра будет доступна на 10 языках.