Анонсирована лимитированная консоль Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition

Microsoft и 343 Industries разработали лимитированную игровую консоль Xbox Series X приуроченную выходу новой игры Halo Infinite, а также 20-летию серии игр Halo. Напомним, что игра выйдет 8 декабря на ПК и консоли Xbox.

Консоль получила дизайн в стиле игры. Корпус консоли украшен звездами с небосвода над поверхностью Zeta Halo, которые простираются на вентилятор за синим вентиляционным отверстием, дизайн которого вдохновлен Кортаной.

Входящий в комплект геймпад имеет аналогичный дизайн, отметку о 20-летии цвета иридиевого золота, а также боковые и задние захваты для поддержки любого стиля игры.

В довершение всего, при включении и выключении консоль издает тематические звуки в стиле Halo. Также представлен геймпад Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 с индивидуальным чехлом с легендарным гербом UNSC.