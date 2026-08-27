Microsoft позволит оцифровать игры на Xbox

В Microsoft объясняют запуск программы более широкой инициативой по сохранению игр. По сути, она также станет своеобразным тестированием функции для следующей консоли Xbox, известной под кодовым названием Helix. Ожидается, что она получит полноценную обратную совместимость, но при этом может выйти без физического дисковода. При этом Microsoft пока не раскрыла полный список поддерживаемых игр. И пока что остаётся неясным, как новая система будет взаимодействовать с рынком подержанных игр. В частности, не до конца понятно, сможет ли новый владелец диска повторно получить цифровую лицензию после её активации предыдущим владельцем. Скорее всего, есть какая-то система защиты, которая позволит избежать проблему с абузом оцифровки.