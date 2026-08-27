Microsoft позволит оцифровать игры на Xbox

Компания Microsoft запустила программу, которая позволит владельцам физических дисков Xbox получить цифровую лицензию на соответствующие игры. О такой возможности давно ходили слухи, а теперь вице-президент Xbox по развитию консолей следующего поколения Джейсон Рональд официально подтвердил её запуск в новом сообщении в блоге Xbox Wire. Новая программа «цифровой аттестации лицензий» будет работать с большинством игр для Xbox One и Xbox Series X на физических дисках. Чтобы получить цифровую лицензию, владельцу достаточно вставить поддерживаемый диск в Xbox One или Xbox Series X и запустить игру. После этого цифровая версия станет доступна на самой консоли, а также через Xbox Play Anywhere и Xbox Cloud Gaming.

В Microsoft объясняют запуск программы более широкой инициативой по сохранению игр. По сути, она также станет своеобразным тестированием функции для следующей консоли Xbox, известной под кодовым названием Helix. Ожидается, что она получит полноценную обратную совместимость, но при этом может выйти без физического дисковода. При этом Microsoft пока не раскрыла полный список поддерживаемых игр. И пока что остаётся неясным, как новая система будет взаимодействовать с рынком подержанных игр. В частности, не до конца понятно, сможет ли новый владелец диска повторно получить цифровую лицензию после её активации предыдущим владельцем. Скорее всего, есть какая-то система защиты, которая позволит избежать проблему с абузом оцифровки.
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