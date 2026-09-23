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Новая StarCraft всё же может выйти на PlayStation

Недавно компания Blizzard сообщила, что работает над новым шутером с открытым миром, который станет продолжением серии StarCraft. На фоне последних заявлений Xbox об эксклюзивности своих игр предполагалось, что новая StarCraft может стать эксклюзивом для экосистемы Xbox. Однако появилась информация, которая ставит это предположение под сомнение. Представитель Blizzard в комментарии Kotaku заявил, что «пока мы можем сказать только то, что StarCraft не будет эксклюзивом», отказавшись раскрывать дополнительные подробности. На данный момент можно предположить, что игра как минимум выйдет на ПК и Xbox с учётом тесной связи между консолями Xbox и ПК, а также концепции «гибридной» платформы Xbox Helix. При этом пока неизвестно, появится ли игра на PlayStation 5.

После того, как Аша Шарма заняла пост нового генерального директора Xbox, значительная часть стратегии компании, судя по заявлениям руководства, связана с возвращением к эксклюзивным играм для формирования более лояльной аудитории Xbox. Ранее на вопрос о возможном отказе от эксклюзивности Gears of War: E-Day глава Xbox Мэтт Болл заявил, что «Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution останутся эксклюзивами. Никаких обсуждений об изменении курса не ведётся и не велось». При этом уже известно, что Gears of War: E-Day выйдет на ПК в Steam. Поэтому под эксклюзивом Xbox в данном случае подразумевается эксклюзив для Xbox и ПК. Так что открытым остаётся лишь вопрос о релизе на платформе PlayStation.
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