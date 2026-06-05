Belkin выпустила павербанк для Nintendo Switch 2

Компания Belkin представила новый аксессуар для Nintendo Switch 2 под названием Charging Grip, который не только улучшает удобство игры на консоли, но и увеличивает время автономной работы. Встроенный внешний аккумулятор ёмкостью 10000 мАч способен добавить примерно 3–4 часа игрового времени, а увеличенные прорезиненные рукоятки делают использование Joy-Con более комфортным. Новинка уже доступна в интернет-магазине Belkin в чёрном, сиреневом и оливково-зелёном цветах за 100 долларов. Аккумулятор крепится к задней панели консоли с помощью магнитов, однако поскольку Switch 2 не поддерживает магнитные аксессуары напрямую, для его установки потребуется комплектный защитный чехол.

Беспроводная зарядка у Switch 2 отсутствует, поэтому питание подаётся через короткий встроенный кабель USB Type-C, подключаемый к верхнему порту USB Type-C консоли. Максимальная мощность зарядки составляет 30 Вт, на корпусе аккумулятора также предусмотрен небольшой дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда. Защитный чехол не мешает использованию встроенной подставки Switch 2 и, по данным Belkin, консоль с установленным чехлом можно без проблем помещать в док-станцию для подключения к телевизору, если предварительно снять аккумуляторный блок. Очень интересная новинка на фоне того, что Nintendo недавно заявила о выпуске специальной версии консоли со сменной батареей. Это откроет путь к ещё большему числу аксессуаров от сторонних брендов.