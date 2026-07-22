Продажи Steam Deck сильно упали после повышения цены

В отличие от многих игровых продуктов, спрос на которые зависит от сезона, Steam Deck демонстрировал стабильные продажи с самого запуска. Однако после повышения цены ситуация начала быстро меняться. Проблемы стали заметны в начале 2026 года, когда дефицит поставок ограничил доступность устройства. В конце мая Valve возобновила продажи, но одновременно существенно повысила стоимость консоли. По оценке Boiling Steam, именно это напрямую повлияло на интерес покупателей и привело к снижению продаж. Правда, у конкурентов по рынку ситуация ничуть не лучше — все сейчас планомерно повышают стоимость своих портативных консолей, так как память дорожает, а работать в минус никто, естественно, не будет. Соответственно, спрос постепенно снижается, так как новые цены не всем по карману.