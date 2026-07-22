Продажи Steam Deck сильно упали после повышения цены

Steam Deck остаётся самым успешным продуктом Valve последних лет и с момента выхода стабильно входит в число самых продаваемых товаров в Steam. Однако новый анализ издания Boiling Steam показывает, что недавнее повышение цены заметно ударило по продажам устройства. Более того, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке портативных игровых консолей в целом. Согласно отчёту, на протяжении 2025 года Steam Deck удерживал стабильные позиции и в большинстве случаев находился в первой пятёрке самых продаваемых товаров Steam. Рейтинг платформы учитывает выручку, а не количество проданных экземпляров, при этом в нём одновременно представлены как игры, так и оборудование.

В отличие от многих игровых продуктов, спрос на которые зависит от сезона, Steam Deck демонстрировал стабильные продажи с самого запуска. Однако после повышения цены ситуация начала быстро меняться. Проблемы стали заметны в начале 2026 года, когда дефицит поставок ограничил доступность устройства. В конце мая Valve возобновила продажи, но одновременно существенно повысила стоимость консоли. По оценке Boiling Steam, именно это напрямую повлияло на интерес покупателей и привело к снижению продаж. Правда, у конкурентов по рынку ситуация ничуть не лучше — все сейчас планомерно повышают стоимость своих портативных консолей, так как память дорожает, а работать в минус никто, естественно, не будет. Соответственно, спрос постепенно снижается, так как новые цены не всем по карману.
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