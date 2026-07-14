Nintendo готовит Switch 2 с OLED-дисплеем

Изначально слухи о версии Nintendo Switch 2 с OLED-дисплеем появились ещё до выхода новой консоли Nintendo в июне 2025 года — в апреле 2024 года один из инсайдеров сообщил, что устройство якобы уже находится в производстве и должно выйти в ближайшее время. Однако эта информация оказалась ошибочной, хотя слухи о том, что Samsung пытается убедить Nintendo выпустить OLED-версию, появлялись с тех пор неоднократно. Теперь корейское издание ZDNET сообщает, что Nintendo действительно изучает возможность выпуска такой модели. Один из инсайдеров заявил, что Nintendo рассматривает выпуск Switch 2 OLED с повышением разрешения дисплея по сравнению с первой Switch OLED — с HD (1280х720 пикселей) до Full HD (1920х1080 пикселей). По его словам, если компания окончательно примет решение о выпуске OLED-версии Switch 2, разработка устройства может начаться уже в конце этого года.

Другой источник утверждает, что Nintendo действительно рассматривает установку OLED-панели в Switch 2, однако пока не подтвердила выпуск такой модели из-за разницы в стоимости по сравнению с версиями с ЖК-дисплеями. Главная проблема для Nintendo заключается в текущем кризисе стоимости компонентов, особенно памяти и накопителей. Именно рост себестоимости уже вынудил компанию повысить цену Switch 2 до 499 долларов. Поэтому Nintendo осторожно относится к созданию ещё более дорогой версии устройства, которая может оказаться недоступной для значительной части покупателей.