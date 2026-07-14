Nintendo готовит Switch 2 с OLED-дисплеем

Изначально слухи о версии Nintendo Switch 2 с OLED-дисплеем появились ещё до выхода новой консоли Nintendo в июне 2025 года — в апреле 2024 года один из инсайдеров сообщил, что устройство якобы уже находится в производстве и должно выйти в ближайшее время. Однако эта информация оказалась ошибочной, хотя слухи о том, что Samsung пытается убедить Nintendo выпустить OLED-версию, появлялись с тех пор неоднократно. Теперь корейское издание ZDNET сообщает, что Nintendo действительно изучает возможность выпуска такой модели. Один из инсайдеров заявил, что Nintendo рассматривает выпуск Switch 2 OLED с повышением разрешения дисплея по сравнению с первой Switch OLED — с HD (1280х720 пикселей) до Full HD (1920х1080 пикселей). По его словам, если компания окончательно примет решение о выпуске OLED-версии Switch 2, разработка устройства может начаться уже в конце этого года.

Другой источник утверждает, что Nintendo действительно рассматривает установку OLED-панели в Switch 2, однако пока не подтвердила выпуск такой модели из-за разницы в стоимости по сравнению с версиями с ЖК-дисплеями. Главная проблема для Nintendo заключается в текущем кризисе стоимости компонентов, особенно памяти и накопителей. Именно рост себестоимости уже вынудил компанию повысить цену Switch 2 до 499 долларов. Поэтому Nintendo осторожно относится к созданию ещё более дорогой версии устройства, которая может оказаться недоступной для значительной части покупателей.
Nintendo запустила новую фазу рынка игровых консолей…
В начале месяца подтвердилась информация о том, что Nintendo больше не может удерживать прежнюю ценовую п…
Valve готовится к продажам Steam Machine…
После проблемного запуска Steam Controller, когда устройства практически мгновенно раскупили перекупщики,…
Microsoft запустила режим Xbox на ПК по всему миру…
Компания Microsoft начала распространять режим Xbox на все ПК с Windows 11. Новый режим добавляет полноэк…
Microsoft сменила стратегию Xbox и своих игр…
Глава Xbox Аша Шарма провела внутреннюю встречу с сотрудниками, на которой представила стратегию под назв…
Релиз Steam Controller уже на горизонте…
Valve незаметно загрузила на платформу Steam видео с распаковкой нового Steam Controller — в базе данных …
PlayStation 5 запустили на базе Linux…
На фоне недавнего скандала вокруг новой DRM-защиты Sony разработчик Энди Нгуен, ранее уже демонстрировавш…
Sony анонсировала новинки для PlayStation 5…
Компания Sony сегодня официально раскрыла подробности о нескольких своих новых игровых устройствах, котор…
Портативная консоль AyaNeo Next 2 будет стоить 5300 долларов…
Компания AyaNeo скоро возобновит продажи портативной игровой консоли AyaNeo Next 2, реализация которой бы…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor