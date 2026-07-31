Sony всё же не будет возрождать физические копии игр

Решение Sony отказаться от производства физических игровых дисков вызвало волну критики среди владельцев PlayStation, однако компания не намерена менять выбранный курс. Во время последнего финансового отчёта финансовый директор Sony Лин Тао заявил, что руководство тщательно изучило мнение игрового сообщества, но в итоге решило продолжить реализацию этой стратегии. По словам Тао, главным фактором стало стремительное распространение цифрового контента. Он отметил, что этот процесс затрагивает не только PlayStation, но и всю индустрию развлечений, поэтому компания считает переход к цифровой модели закономерным. О планах прекратить выпуск физических дисков для новых игр PlayStation с января 2028 года Sony объявила в начале месяца.

Компания уже приступила к переоборудованию своего предприятия по производству дисков, где теперь будут выпускаться оптические микролинзы. Такое решение вызвало недовольство многих пользователей PlayStation. По их мнению, полный переход на цифровую дистрибуцию негативно скажется на рынке перепродажи игр, ограничит реальные права собственности на купленные проекты и усложнит сохранение игрового наследия. В знак протеста игроки организовали недельный бойкот контента PlayStation, который должен начаться 23 августа. Но согласно последнему квартальному отчету Sony, за 2025 финансовый год продажи физических копий игр принесли компании немногим более 781 миллиона долларов — а цифровые 6,5 миллиарда.