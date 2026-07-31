Sony всё же не будет возрождать физические копии игр

Решение Sony отказаться от производства физических игровых дисков вызвало волну критики среди владельцев PlayStation, однако компания не намерена менять выбранный курс. Во время последнего финансового отчёта финансовый директор Sony Лин Тао заявил, что руководство тщательно изучило мнение игрового сообщества, но в итоге решило продолжить реализацию этой стратегии. По словам Тао, главным фактором стало стремительное распространение цифрового контента. Он отметил, что этот процесс затрагивает не только PlayStation, но и всю индустрию развлечений, поэтому компания считает переход к цифровой модели закономерным. О планах прекратить выпуск физических дисков для новых игр PlayStation с января 2028 года Sony объявила в начале месяца.

Компания уже приступила к переоборудованию своего предприятия по производству дисков, где теперь будут выпускаться оптические микролинзы. Такое решение вызвало недовольство многих пользователей PlayStation. По их мнению, полный переход на цифровую дистрибуцию негативно скажется на рынке перепродажи игр, ограничит реальные права собственности на купленные проекты и усложнит сохранение игрового наследия. В знак протеста игроки организовали недельный бойкот контента PlayStation, который должен начаться 23 августа. Но согласно последнему квартальному отчету Sony, за 2025 финансовый год продажи физических копий игр принесли компании немногим более 781 миллиона долларов — а цифровые 6,5 миллиарда.
Nintendo повысила цену на Switch 2…
Сегодня компания Nintendo объявила о глобальном повышении стоимости Switch 2 из-за «изменений рыночных ус…
Nintendo Switch 2 получит новый экран…
Приставка Nintendo Switch 2 остаётся одной из самых интересных портативных игровых систем на рынке благод…
Microsoft запустила режим Xbox на ПК по всему миру…
Компания Microsoft начала распространять режим Xbox на все ПК с Windows 11. Новый режим добавляет полноэк…
Sony возродит старые игры для PlayStation 5…
Похоже, компания Sony продолжит возрождать старые игровые серии, пока интерес аудитории к ремейкам не нач…
Lenovo готовит портативную консоль для стриминга игр…
Компания Lenovo готовит новую портативную игровую консоль для облачного гейминга — бренд Legion официальн…
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ получит Arc G3 Extreme…
В сети появились подробности о портативной игровой консоли MSI Claw 8 EX AI+ (CG3EM-013IT), которая еще н…
Релиз геймпада FlexStrike отложили на неопределённый срок…
Компания Sony неожиданно для аудитории отложила запуск контроллера FlexStrike для PS5 и ПК. Изначально ус…
Nintendo выпустит Switch 2 со съёмной батареей…
Компания Nintendo готовит специальную версию Switch 2 для европейского рынка с аккумулятором, который пол…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor