Xbox предложит игры и консоли в рассрочку

Сегодня в интернете появилась информация о том, что компания Microsoft может в обозримом будущем внедрить совершенно новую систему оплаты своих товаров и услуг. Особенность этой системы заключается в том, что пользователи смогут приобретать игровые приставки, аксессуары, подписки и даже видеоигры сразу, а оплачивать их позже, в том числе частями. По сути, речь идёт о рассрочке — модели, которая уже достаточно давно используется в других сегментах рынка. Например, в магазинах электроники можно купить смартфон или холодильник на аналогичных условиях. Разница лишь в том, что ранее подобные схемы в сегменте игровых консолей крупные игроки не реализовывали, предпочитая предлагать пользователям только стандартную модель покупки товаров и услуг.

Такой подход вполне вписывается в идею сделать вход в новое поколение консолей более доступным для игроков, особенно если их стоимость окажется значительно выше текущих моделей. Если пользователю покажется, что консоль слишком дорогая, он может отказаться от её покупки и выбрать что-то другое. Однако если ему предложить возможность приобрести консоль сейчас, а оплатить её позже частями, это может, наоборот, стимулировать покупку даже более дорогой новинки. И, разумеется, такая система будет хорошо работать и с играми — геймеры с большей вероятностью согласятся оплатить часть стоимости сразу, чтобы затем постепенно выплатить оставшуюся сумму. Для Xbox это может решить сразу несколько проблем.