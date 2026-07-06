Nintendo прекращает продажи оригинальной Switch

Компания Nintendo готовится прекратить продажи оригинального семейства консолей Switch в Европе. В обновлённом разделе вопросов и ответов компания подтвердила, что с середины февраля 2027 года перестанет поставлять в розничные сети Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch OLED. Одновременно продажи этих устройств завершатся и в официальном интернет-магазине Nintendo Store. Таким образом, жизненный цикл оригинальной Nintendo Switch в Европе завершится почти через 10 лет после её дебюта в марте 2017 года. Решение связано с подготовкой компании к новым требованиям Европейского союза, которые вступят в силу 18 февраля 2027 года.

Согласно новым правилам, потребительская электроника должна оснащаться аккумуляторами, которые пользователь сможет самостоятельно заменить без обращения в сервисный центр. В связи с этим Nintendo уже этим летом начнёт постепенно выпускать обновлённые версии своих устройств с заменяемыми аккумуляторами. Компания подчёркивает, что никаких различий в функциональности между текущими и обновлёнными моделями не будет. Например, ожидается, что версия консоли Switch 2 со съёмным аккумулятором появится на рынке осенью. Кроме того, заменяемые аккумуляторы получат контроллеры Joy-Con, Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller, а также контроллеры для игр Nintendo 64 и GameCube, предназначенные для Switch. Это в корне меняет подход к взаимодействию с электроникой, особенно в плане портативных моделей.