Анонсирована ролевая игра Flintlock: The Siege of Dawn

На выставке Xbox и Bethesda Games Showcase разработчик A44 Games продемонстрировал новую ролевую игру с открытым миром Flintlock: The Siege of Dawn. Кроме того, был представлен трейлер, который дает первый взгляд на игру.

Отправляйтесь на бескрайние поля сражений Флинтлока, комбинируя и осваивая целый арсенал инструментов и магических способностей. Присоединяйтесь к Нор и ее таинственному компаньону Энки в этой приключенческой ролевой игре с открытым миром и отправляйтесь в эпическое путешествие мести, пороха и магии в последний бой человечества.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет в 2023 году на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.