Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey для ПК и консолей

One Piece Odyssey, новая ролевая игра, основанная на манге, созданной Эйичиро Одой, была анонсирована сегодня для ПК и консолей. Новая игра, которая выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One, разрабатывается ILCA, в ней Пираты Соломенной Шляпы исследуют таинственный остров после кораблекрушения. Разработчик игры Эйичиро Ода сам разработал персонажей и монстров, которые появятся в игре, а саундтрек написал известный композитор Мотои Сакураба.

ONE PIECE ODYSSEY — это ролевой проект, наполненный уникальными элементами приключения от ONE PIECE. Этот проект разрабатывался много лет, чтобы фанаты могли по-настоящему прикоснуться к миру ONE PIECE, и теперь он готов к открытию! Во время своего путешествия Пираты Соломенной Шляпы во главе с Монки Д. Луффи попадают в сильный морской шторм. Они оказываются на таинственном острове, полном природы, посреди бури, и отделяются друг от друга. Экипаж отправляется в новое приключенческое путешествие, наполненное чудесами бушующей природы, могущественными врагами и странными встречами с местными жителями острова.
Комментарии и отзывы One Piece Odyssey
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