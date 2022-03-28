Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey для ПК и консолей

ONE PIECE ODYSSEY — это ролевой проект, наполненный уникальными элементами приключения от ONE PIECE. Этот проект разрабатывался много лет, чтобы фанаты могли по-настоящему прикоснуться к миру ONE PIECE, и теперь он готов к открытию! Во время своего путешествия Пираты Соломенной Шляпы во главе с Монки Д. Луффи попадают в сильный морской шторм. Они оказываются на таинственном острове, полном природы, посреди бури, и отделяются друг от друга. Экипаж отправляется в новое приключенческое путешествие, наполненное чудесами бушующей природы, могущественными врагами и странными встречами с местными жителями острова.