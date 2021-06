Анонсирована ролевая игра Spirit of the Island

META Publishing и бразильский разработчик Алекс Кикучи (1M Bits Horde!) анонсировали новую сюжетную ролевую life-sim RPG - Spirit of the Island. Игра выйдет на ПК в четвертом квартале 2021 года.

Spirit Of The Island - это красочная ролевая игра-симулятор жизни, действие которой происходит в тропическом раю. Стройте новые достопримечательности, нанимайте персонал, развивайте остров и устраивайте вечеринки, которые привлекут посетителей со всех уголков света. Игра сочетает в себе красивые локации с экзотическими видами и предметами. Spirit of the Island предлагает одиночную игру, а также позволяет играть с другом. Практически с каждым объектом в игре можно взаимодействовать. В игре есть 14 уникальных персонажа.

Присоединяйтесь к сообществу Spirit of the Island, заводите друзей и отправляйтесь с ними в увлекательное путешествие.