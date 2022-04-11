Анонсирована видеокарта PowerColor Radeon RX 6750 XT Devil 12 ГБ GDDR6

Предстоящая видеокарта Radeon RX 6750 XT от PowerColor в специальном варианте Devil была представлена ​​​​в RRA (Южнокорейское национальное агентство). Это подтверждает, что карта выйдет в ближайшее время.

Ожидается, что обновление AMD RDNA 2 Desktop будет включать в себя три новые видеокарты: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Radeon RX 6750 XT будет немного отличаться от существующей видеокарты Radeon RX 6700 XT и будет иметь тот же графический процессор Navi 22 XT с 2560 ядрами, 12 ГБ памяти GDDR6, работающей через 192-битный интерфейс шины, и TBP около 230 Вт. Разница в том, что карта, будет иметь более высокие тактовые частоты, особенно в области памяти, которая обновляется до 18 Гбит/с. Также будет небольшая разница в цене, и ожидается, что показатели TGP немного вырастут с добавлением более быстрых чипов памяти. Эти графические процессоры, вероятно, будут конкурировать с высокопроизводительными графическими процессорами Intel ARC Alchemist, которые будут запущены через несколько месяцев, в то время как флагман Radeon RX 6950 XT явно нацелен на графическую карту NVIDIA RTX 3090 Ti, которая является одним из самых энергоемких видеокарт. Ожидается, что AMD RX 6750 XT будет продаваться по аналогичной цене и также будет поставляться в черном цвете.
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