Анонсированы мобильные процессоры Dimensity 8100 и 8000

MediaTek представила своих высококлассных конкурентов — Dimensity 8000 и 8100. Оба чипа изготовлены по 5-нанометровому техпроцессу и построены, по сути, на одном и том же оборудовании. Тем не менее, 8100 является выигрышным билетом в кремниевой лотерее и работает на более высоких тактовых частотах. Существует также Dimensity 1300, небольшое обновление существующего чипа 1200.

Два чипа Dimensity оснащены четырьмя большими процессорными ядрами Cortex-A78 и четырьмя маленькими ядрами A55. Графическим процессором является Mali-G610 MC6, в котором используется новейшая архитектура графического процессора ARM. Между ними Dimensity 8100 будет предлагать на 20% более высокую частоту графического процессора, чем 8000. Тестирование MediaTek показывает, что 8100 выдает 170 кадров в секунду в GFXBench Manhattan, 8000 — 140 кадров в секунду.

Оба чипа оснащены MiraVision 780 с поддержкой частоты обновления 168 Гц при разрешении FHD+. Одно из отличий чипа 8100 заключается в том, что он также поддерживает 120 Гц при разрешении WQHD+. Оба также имеют видеодекодеры 4K AV1 и поддержку HDR10+ Adaptive. Оба чипсета поставляются с модемами 5G (3GPP Release 16) с агрегацией двух несущих для полосы пропускания до 200 МГц. Это обеспечивает скорость загрузки до 4,7 Гбит/с. Модем поддерживает две SIM-карты 5G+5G, режим Dual Standby. Локально есть поддержка Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.3 и Bluetooth LE Audio с Dual-Link True Wireless Stereo Audio. Позиционирование включает поддержку новой частоты BeiDou B1C.
Комментарии и отзывы Dimensity 8100
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