Intel представила процессоры для портативных консолей

Компания Intel почти не присутствует на рынке портативных игровых ПК — но это может скоро измениться. После неудачного первого MSI Claw и отличного MSI Claw 8 AI Plus, Intel объявила о разработке собственных игровых процессоров для портативных устройств, а сегодня компания официально представила Arc G3 и Arc G3 Extreme. Подробностей о процессорах пока немного, но Intel подтверждает, что вариант Panther Lake для портативных устройств имеет на два ядра CPU меньше, чем ноутбучные версии Panther Lake, но при этом включает полный набор ядер Xe3 GPU для запуска игр. Intel обещает поддержку драйверов графики с первого дня выхода игр и предкомпилированные шейдеры, чтобы снизить подлагивания и ускорить загрузку в играх.

Эти процессоры появятся минимум в трёх портативных устройствах — в MSI Claw 8 EX AI Plus, в только что анонсированном OneXPlayer 3 с отсоединяемыми контроллерами, который выйдет в июне, и в анонсированном Acer Predator Atlas 8 — который, возможно, станет первым портативным устройством Acer после исчезновения серий Acer Nitro Blaze 7. Примечательно, что каждый из процессоров оснащён 24 ГБ LPDDR5x ОЗУ с частотой 7467 MT/сек и охлаждается «первым в портативных устройствах металлическим вентилятором» с 89 лопастями. Чем он лучше от обычных вентиляторов из пластика пока что не совсем понятно. При этом тестов процессоров пока что нет, так что рассказать о его преимуществах пока что проблематично, но хорошо, что компания работает в этом направлении.