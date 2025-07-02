Анонсированы видеокарты Palit GeForce RTX 5050

Palit Microsystems Ltd. анонсирует выпуск свежей линейки видеоадаптеров GeForce RTX 5050. Эти видеокарты, наделенные передовыми функциями на основе искусственного интеллекта, открывают пользователям новые горизонты и обеспечивают беспрецедентный уровень графической детализации. Увеличьте быстродействие системы в несколько раз благодаря технологии NVIDIA DLSS 4, создавайте визуальный контент с невероятной скоростью и реализуйте свой творческий потенциал с комплексом инструментов NVIDIA Studio. Palit GeForce RTX 5050 Dual сочетает в себе традиционную эффективность охлаждения и стильный, современный дизайн, выполненный в лаконичном черном цвете с акцентом на высокое качество сборки. Система охлаждения, оборудованная двумя крупными вентиляторами, гарантирует эффективное отведение тепла и низкий уровень шума, а двухслотовое исполнение позволяет устанавливать видеокарту в компактные корпуса ПК.

  • Большие вентиляторы диаметром 95 мм: повышают воздушный поток для более эффективного охлаждения.
  • Композитные тепловые трубки: две передовые технологии — рифление и спеченные порошковые структуры — работают вместе, чтобы повысить эффективность теплоотвода от компонентов видеокарты.
  • Немного RGB-акцентов: добавляет мягкую подсветку для изысканного внешнего вида
  • Поддержка концепции "Автор": пользователи могут загружать 3D-файлы с веб-сайта Palit и персонализировать кожух видеокарты с помощью 3D-печати, сохраняя при этом гарантию.
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