Анонсированы видеокарты Palit GeForce RTX 5050

Palit Microsystems Ltd. анонсирует выпуск свежей линейки видеоадаптеров GeForce RTX 5050. Эти видеокарты, наделенные передовыми функциями на основе искусственного интеллекта, открывают пользователям новые горизонты и обеспечивают беспрецедентный уровень графической детализации. Увеличьте быстродействие системы в несколько раз благодаря технологии NVIDIA DLSS 4, создавайте визуальный контент с невероятной скоростью и реализуйте свой творческий потенциал с комплексом инструментов NVIDIA Studio. Palit GeForce RTX 5050 Dual сочетает в себе традиционную эффективность охлаждения и стильный, современный дизайн, выполненный в лаконичном черном цвете с акцентом на высокое качество сборки. Система охлаждения, оборудованная двумя крупными вентиляторами, гарантирует эффективное отведение тепла и низкий уровень шума, а двухслотовое исполнение позволяет устанавливать видеокарту в компактные корпуса ПК.
- Большие вентиляторы диаметром 95 мм: повышают воздушный поток для более эффективного охлаждения.
- Композитные тепловые трубки: две передовые технологии — рифление и спеченные порошковые структуры — работают вместе, чтобы повысить эффективность теплоотвода от компонентов видеокарты.
- Немного RGB-акцентов: добавляет мягкую подсветку для изысканного внешнего вида
- Поддержка концепции "Автор": пользователи могут загружать 3D-файлы с веб-сайта Palit и персонализировать кожух видеокарты с помощью 3D-печати, сохраняя при этом гарантию.