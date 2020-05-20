Antec Katana DDR4-3200 выглядит просто шикарно

Официально представлена оперативная память Antec Katana DDR4-3200, которая обладает достаточно привлекательным дизайном корпуса. Стоит отметить, что производитель не только про радиатор красивый позаботился, но и про подсветку этого радиатора. В итоге такая оперативная память в корпусе будет выглядеть просто шикарно, особенно если у вас помимо оперативной памяти ест подсветка ещё на каких-либо компонентах. Также стоит сказать, что продается новая память в комплекте из двух планок по 8 гигабайт, цена пока что не называется, а частота памяти составляет 3200 МГц. Также есть еще вариант такой же памяти, но на частоте 3600 МГц, но цена тоже не называется. Ждем старта продаж у нас в стране и тогда можно будет говорить более подробно об этом продукте.

Комментарии и отзывы Antec Katana DDR4-3200
Обзоры:
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
Лучшая доступная оперативная память 2020 года. HyperX HX426C16FB3K2/8Лучшая доступная оперативная память 2020 года. HyperX HX426C16FB3K2/8
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Новости:
Thermaltake анонсировала новую оперативную память TOUGHRAM Z-ONE

Thermaltake объявила о выпуске модулей памяти серии TOUGHRAM Z-ONE. Компания решила не использовать RGB-п...
ADATA запустила кампанию «Build to Create»

ADATA Technology начинает новую кампания «Build to Create» («Собери для создания»), чтобы уделить внимани...
Antec Katana DDR4-3200 выглядит просто шикарно

Официально представлена оперативная память Antec Katana DDR4-3200, которая обладает достаточно привлекате...
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·мЛучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Final Fantasy VII Remake показала видео ...
Final Fantasy VII Remake показала видео Final Fantasy VII Remake - видеоигра разрабатываемая компаний Square Enix. По информации от разработчика,...
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акусти...
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустиМы продолжаем изучать домашнюю акустику и сегодня в центре внимания Defender G18. Выполнена она в форм-фа...
Apple выпустит несколько компьютеров Mac...
Apple выпустит несколько компьютеров MacСледующим шагом компании Apple в укреплении компьютеров Mac является переход от платформы на базе Intel к...
Samsung Galaxy A41 с тройной камерой на ...
Samsung Galaxy A41 с тройной камерой на В сети появились качественные рендеры нового смартфона Samsung Galaxy A41. ...
Анонсирован трейлер мультяшной игры Mini...
Анонсирован трейлер мультяшной игры MiniMinimal Affect разработана студией Toadman Studios. Целью команды разработчиков было создание уникального...
Aqua Computer представила стеклянные рез...
Aqua Computer представила стеклянные резAqua Computer, немецкий специалист по системам водяного охлаждения, представляет новую серию высококачест...
Опубликованы первые изображения платы AS...
Опубликованы первые изображения платы ASASUS ROG Maximus XII Apex, как и предыдущая версия, предназначена для оверклокеров и энтузиастов строящих...
Xiaomi Mi Note 10 прошел тест на прочнос...
Xiaomi Mi Note 10 прошел тест на прочносСмартфон Xiaomi Mi Note 10 прошел тест на прочность острыми предметами, огнем и силой рук. ...
Функция Intel Optane Gaming Boost даст п...
Функция Intel Optane Gaming Boost даст пIntel Optane Gaming Boost - это функция, которая использует запатентованную технологию GeForce для выгруз...
OPPO готовит к выходу смартфон Reno Ace ...
OPPO готовит к выходу смартфон Reno Ace Компания OPPO готовит к выходу новый смартфон с названием Reno Ace 2. ...
Google Stadia расширяет поддержку мобиль...
Google Stadia расширяет поддержку мобильКомпания Google выпустила приложение Stadia для множества мобильных устройств работающих на операционной ...
Новый стандарт Wi-Fi 6E стал доступным в...
Новый стандарт Wi-Fi 6E стал доступным вОтдел FCC объявила о планах предоставить спектр услуг нового стандарта Wi-Fi 6E для нелицензионного испо...
Обзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британскиОбзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британски
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor