Antec Katana DDR4-3200 выглядит просто шикарно

Официально представлена оперативная память Antec Katana DDR4-3200, которая обладает достаточно привлекательным дизайном корпуса. Стоит отметить, что производитель не только про радиатор красивый позаботился, но и про подсветку этого радиатора. В итоге такая оперативная память в корпусе будет выглядеть просто шикарно, особенно если у вас помимо оперативной памяти ест подсветка ещё на каких-либо компонентах. Также стоит сказать, что продается новая память в комплекте из двух планок по 8 гигабайт, цена пока что не называется, а частота памяти составляет 3200 МГц. Также есть еще вариант такой же памяти, но на частоте 3600 МГц, но цена тоже не называется. Ждем старта продаж у нас в стране и тогда можно будет говорить более подробно об этом продукте.