В конце октября выйдет новое дополнение Railway Empire 2 – Steel Dragons

Kalypso Media и разработчик Gaming Minds Studios представляют Railway Empire 2 – Steel Dragons, новое дополнение для популярной серии экономических симуляторов. Заложите основу для крупнейшей в мире железнодорожной сети, соединяя ключевые города и жизненно важные отрасли на просторах Китая. В дополнении будут доступны три крупных транспортных узла: Шанхай, Пекин и Ланьчжоу; три новых сценария: «Скромное начало» (1880 г.), «Путешествие на запад» (1890 г.) и «Велосипеды и фейерверки» (1900 г.); а также уникальные испытания, меняющаяся конъюнктура рынка и стратегические задачи.
В железнодорожный парк будут добавлены восемь новых китайских локомотивов, включая «Ракету Китая» и «Шэнли 8». В дополнении будут также доступны 20 видов региональных грузов — от продукции традиционной медицины и бамбука до шелка, пороха и фейерверков.
- Поднебесная: расширяйте железнодорожную сеть Китая и наслаждайтесь достопримечательностями — Храмом Неба, Великой Китайской стеной и другими чудесами.
- Пар, сталь и драконы: 8 новых аутентичных локомотивов, включая «Ракету Китая» и Шэнли 8.
- Шанхай, Пекин, Ланьчжоу — три сценария: «Скромное начало» (1880), «Путешествие на Запад» (1890) и «О велосипедах и фейерверках» (1900).
- Огромная карта Китая: играйте на одной большой карте или в 5 регионах.
- Сокровища Поднебесной: перевозите свыше 20 новых товаров — от продукции традиционной медицины и бамбука до шелка, пороха и фейерверков.
- Атмосфера Востока: более 15 музыкальных треков и мелодий, вдохновленных традиционными китайскими мотивами.