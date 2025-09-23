Игра в Steam украла у геймеров 150 тысяч долларов

Как отмечает Bleeping Computer, игра появилась на Steam 30 июля, а 30 августа в неё незаметно встроили вредоносный код вместе с апдейтом. Издателем значилась студия Genesis Interactive, а на странице в магазине проект успел собрать более двухсот «очень положительных» отзывов. Проблема вышла на поверхность после того, как латвийский стример Райво Плавниекс, страдающий довольно неприятным заболеванием, сообщил о потере 32 тысяч долларов после установки BlockBlasters. Steam ранее уже удалял ряд игр с вредоносным кодом, включая PirateFi, Sniper: Phantom’s Resolution и Chemia. Но BlockBlasters убрали из магазина лишь 21 сентября, так что за это время злоумышленники, вероятнее всего, смогли собрать немало средств с различных геймеров по всему миру. И это довольно неприятная ситуация, которая навредит сообществу инди-разработчиков.