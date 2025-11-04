Геймеры охотнее покупают ремейки, чем ремастеры

Согласно исследованию аналитической компании Ampere Analysis, за последние два года игроки потратили в два раза больше денег на ремейки видеоигр, чем на ремастеры. Нельзя отрицать, что большинство геймеров по-прежнему любят возвращаться к классике — особенно если она получила качественное переосмысление. По данным Ampere, в период с 2024 по 2025 год на платформах Steam, Xbox и PlayStation около 72,4 миллиона игроков потратили примерно 1,4 миллиарда долларов на покупку ремейков, ремастеров и связанных с ними внутриигровых покупок. В промежутке между январём 2024 и сентябрём 2025 года вышло 15 ремейков и 27 ремастеров. При этом, как отмечают аналитики, в среднем игроки тратили на ремейки в 2,2 раза больше денег.

Причин для этого несколько — создание ремейка обходится разработчикам значительно дороже, и, соответственно, цена для конечного потребителя также выше. Ремастеры стоят меньше, так как требуют меньше ресурсов и времени, однако, как подчёркивает Ampere, «дают меньшую вовлечённость игроков». Тем не менее, из этого правила есть исключения. Яркий пример — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая остаётся одним из самых успешных релизов в своём жанре за рассматриваемый период времени. С момента выхода тайтла в январе 2024 года ремастер разошёлся тиражом свыше 9 миллионов копий и принёс 180 миллионов долларов чистой выручки. На пике популярности у игры было 7 миллионов активных игроков в месяц на PlayStation, Xbox и Steam.