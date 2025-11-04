Геймеры охотнее покупают ремейки, чем ремастеры

Причин для этого несколько — создание ремейка обходится разработчикам значительно дороже, и, соответственно, цена для конечного потребителя также выше. Ремастеры стоят меньше, так как требуют меньше ресурсов и времени, однако, как подчёркивает Ampere, «дают меньшую вовлечённость игроков». Тем не менее, из этого правила есть исключения. Яркий пример — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая остаётся одним из самых успешных релизов в своём жанре за рассматриваемый период времени. С момента выхода тайтла в январе 2024 года ремастер разошёлся тиражом свыше 9 миллионов копий и принёс 180 миллионов долларов чистой выручки. На пике популярности у игры было 7 миллионов активных игроков в месяц на PlayStation, Xbox и Steam.