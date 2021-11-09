Античит Steam Deck BattlEye на Proton

На этой неделе Valve раскрыла более подробную информацию о том, как легко настроить реализацию защиты от читов BattlEye в играх, в которые они играют на их новой Steam Deck. Это так же просто, как отправить электронное письмо команде BattlEye для внедрения службы защиты от читерства в играх. Как ранее сообщалось Valve, Steam Deck не сможет идеально запускать каждую игру Steam, но будет использовать уровень совместимости Proton для запуска игр Windows в Linux и теперь поддерживает одно из самых больших античит-решений BattlEye.

Портативная консоль Steam Deck скоро будет официально запущена и, как ожидается, начнется отгрузка для первых пользователей в декабре 2021 года. Заказы размещены на этой неделе, и ожидается, что они будут отправлены где-то во втором квартале 2022 года.
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