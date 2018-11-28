Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme WaterForce выглядит шикарно

Компания GIGABYTE официально представила свою новую видеокарту Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme WaterForce, которая должна многих поразить своими возможностями. Стоит отметить, что у данной модели за охлаждение отвечает водяная система — водоблок установлен на графическом процессоре, есть две трубки для транспортировки жидкости и радиатор на две секции. Выглядит это решение крайне привлекательно — корпус с подсветкой смотрится круто, напоминает космолет какой-то, плюс на вентиляторах радиатора имеется подсветка. Стоимость данной видеокарты пока что никто не называет, но есть ощущение, что это достаточно дорогой продукт. Все же, видеокарты с подоблоком всегда были дороже своих потенциальных аналогов на вентиляторах, а это еще и невероятно мощное решение.