Aorus представила новую технологию охлаждения Max-Covered Cooling для RTX 30

Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 Series - настоящие звери , и им требуется сильное охлаждение, чтобы оставаться холодными. Чтобы справиться с этим, Aorus разработал новую технологию охлаждения, получившую название Max-Covered Cooling, чтобы справиться с тепловыделением Ampere.

Одна из основных особенностей технологии охлаждения с максимальным покрытием - это то, что Aorus называет вентилятором с максимальным покрытием.

Aorus также рекламирует две другие уникальные функции - WInd Claw и Alternate Spinning. Wind Claw - это неподвижная лопасть вентилятора, которая находится под левым и правым вентиляторами. Он помогает направлять воздушный поток в радиатор, что значительно улучшает давление воздушного потока. Средний вентилятор вращается в противоположном направлении от левого и правого вентиляторов, турбулентность между каждым вентилятором уменьшается, а рассеивание тепла улучшается.
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