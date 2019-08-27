Apacer представляет первый модуль DRAM XR-DIMM

Apacer, ведущий производитель памяти промышленного класса, объявляет о выпуске XR-DIMM. Этот прочный модуль памяти является первым на рынке, который соответствует строгим стандартам испытания RTCA DO-160G в США, сертификации авиационного оборудования, которая отмечает XR-DIMM как устойчивую к высоким уровням вибрации и поэтому идеально подходящую для оборонных и авиационных применений.

С 2018 года Apacer выпускает модули DDR4 XR-DIMM, ориентируясь на высокую надежность, что делает его идеальным выбором для производителей, которым требуется надежная работа в условиях сильной вибрации и ударов.

Многие системы обороны, железнодорожного транспорта и автомобильные системы во всем мире по-прежнему полагаются на стандартные модули памяти. Тем не менее, дальновидные производители знают, что модули XR-DIMM от Apacer предлагают значительные улучшения в надежности, с дополнениями, включая 300-контактные разъемы и монтажные отверстия для удержания компонентов на месте. Это позволяет XR-DIMM оставаться устойчивым, даже когда транспортные средства сталкиваются с неровными дорогами, сильными ветрами или сильными волнами, и обеспечивать стабильную работу.

Хорошо зарекомендовавший себя производитель на Тайване, Apacer получает доступ к быстро развивающейся авиационной отрасли. Производители аэрокосмической и оборонной техники из Тайваня и из других стран мира обращаются к Apacer для создания самых современных модулей DRAM и твердотельных накопителей. Модуль XR-DIMM с сертификацией RTCA DO-160G является лишь последним в длинной линейке инноваций Apacer в этой области.