Apacer выпускает BLADE FIRE DDR4-3200MHz 64GB в новую линейку

Apacer рада объявить выпуск BLADE FIRE DDR4 с подсветкой, идеально подходящим для игр, разгона и энтузиастов MOD. Приятно видеть работу на 3200 МГц со светодиодами, но он все еще потребляет напряжение 1,35 В.Он совместим с платформами Intel и AMD, обеспечивая беспрецедентную производительность и энергоэффективность. BLADE FIRE DDR4, поддерживаемый лучшей в мире технологией в промышленном модуле памяти и хранении, заставляет пользователей загореться в игровой части.

BLADE FIRE DDR4 мирового класса - это современное поколение BLADE DDR4, которое было опубликовано в феврале 2015 года, отличалось сенсационным дизайном оружия на разбрасывателе тепла, а также эффектом биения светодиодного света. Метрически экранированные ИС позволяют оптимизировать стабильность и совместимость во время игры в тяжелых играх с рабочей нагрузкой. BLADE FIRE DDR4 поставляется вместимостью 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ в двухкомпонентном корпусе и оснащен полной емкостью 32 ГБ (16 ГБ x 2). Самый быстрый доступный набор памяти рассчитан на 3200 МГц, а комплекты BLADE FIRE DDR4 варьируются в четыре разных тактовых частоты от 2800 МГц от 1,2 В до 3200 МГц 1,35 В с 16-18-18-38. Поддержка XMP 2.0 для простой настройки разгона обеспечивает мгновенную производительность верхнего уровня для материнских плат с Intel® 100 и 200 Series.