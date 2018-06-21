Apacer выпускает новые модули памяти Phanter Rage DDR4 RGB

Apacer выпускает новые игровые планки оперативной памяти, которые оснащены вставками с RGB подсветкой Phanter Rage DDR4 RGB. Теперь они сотрудничая с ASUSTeK Computer, создали новый дизайн радиаторов для своих модулей.Благодаря внедрению недавно разработанной аппаратной архитектуры для улучшения RGB контроллера, PANTHER RAGE DDR4 RGB увеличил производительность на 200%. Он также легко синхронизируется с новейшим программным обеспечением ASUS Aura Sync, которое является популярным среди геймеров и позволяет пользователям выбирать различные пресеты настроек в зависимости от их предпочтений. Кроме того Apacer Phanter Rage DDR4 RGB совместим с новейшей платформой Intel и AMD.PANTHER RAGE DDR4 RGB способен обеспечить высокие показатели тактовой частоты и низкой задержки, предлагая память работающую на частотах в 2400/2666/2800/3000/3200 МГц.