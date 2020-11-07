Apple A14X прошел тест Geekbench и показал неплохие результаты

10 ноября Apple собирается провести мероприятие One More Thing, где представит свои первые компьютеры Mac на базе Arm. Считается, что первый процессор Mac будет основан на шестиядерном A14 Bionic, который используется в iPhone 12 и iPad Air, и будет известен как A14X. Чип уже засветился на Geekbench. Тест A14X проводился на неизвестном устройстве с 8 ГБ ОЗУ, где он набрал 1634 и 7220 баллов для одноядерных и многоядерных процессоров соответственно. В стандартном режиме Apple A14X Bionic работает с тактовой частотой 1,8 ГГц, при этом возможен разгон до 3,1 ГГц.

Для сравнения: чип A12Z Bionic, который используется в нынешнем iPad Pro , набрал 1118 баллов в одноядерном тесте и 4657 баллов в многоядерном. 16-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core-i9 под капотом набрал 1096 и 6869 баллов в том же тесте, что означает, что предстоящие Mac будут намного быстрее, чем текущая линейка Apple.
Комментарии и отзывы Apple A14X Bionic
Обзоры:
5 спортивных товаров, которые выгодно покупать на Авито5 спортивных товаров, которые выгодно покупать на Авито
ПЭК открыла собственный маркетплейс по продаже автотоваровПЭК открыла собственный маркетплейс по продаже автотоваров
Правила безопасного онлайн-шоппинга: как не попасться на удочку мошенниковПравила безопасного онлайн-шоппинга: как не попасться на удочку мошенников
Новости:
WhatsApp Web скоро может получить поддержку голосовых и видеозвонков

Функция голосовых и видеозвонков в WhatsApp Web может появиться в ближайшее время, поскольку она находитс...
Dynalink Android TV Box доступное устройство для потоковой передачи 4K-видео

Потоковое вещание стало популярным способом потребления контента в последние годы. Таким образом, рынок з...
Apple выпустила iOS 14.2

Поклонники эмодзи, использующие iPhone, должны быть счастливы увидеть выпуск iOS 14.2. Последняя прошивка...
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Опубликованы фото с камеры смартфона Rea...
Опубликованы фото с камеры смартфона ReaОдин из руководителей компании Realme Мадхав Шет опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру сма...
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц O...
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц OКитайские источники поделились живым фото дисплея, который принадлежит еще не представленному официально ...
Panasonic S1R получит запись видео 5K...
Panasonic S1R получит запись видео 5KКомпания Panasonic выпустить обновления встроенного ПО для своих существующих камер S1R, S1H и S1 к концу...
Xbox Series X будет работать со всеми ли...
Xbox Series X будет работать со всеми лиКомпания Microsoft делает все возможное, чтобы обеспечить обратную совместимость программного обеспечения...
Фен для волос - делаем правильный выбор...
Фен для волос - делаем правильный выборЛишним будет говорить о том, что фен – это универсальное устройство, с помощью которого можно высушить...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10Довольно часто пользователи спрашивают, зачем покупать ...
Ноутбуки HP ProBook G8 оценены от $729...
Ноутбуки HP ProBook G8 оценены от $729Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков ProBook шестью моделями серий 400 G8 и 600 G8, которые основа...
5G-планшет Huawei MatePad 5G оценен в $4...
5G-планшет Huawei MatePad 5G оценен в $4Компания Huawei, представила планшет MatePad 5G, одной из особенностей которого является поддержка мобиль...
be quiet! Shadow Rock 3 White в белом цв...
be quiet! Shadow Rock 3 White в белом цвОфициально представлена воздушная башня be quiet! Shadow Rock 3 White, которая построена в корпусе белого...
Новый маршрутизатор ASUS RT-AX86U Wi-Fi ...
Новый маршрутизатор ASUS RT-AX86U Wi-Fi Компания ASUS анонсировала новый маршрутизатор Wi-Fi 6. Он называется RT-AX86U и будет доступен только у ...
OnePlus Gallery 4.0.77 предлагает пользо...
OnePlus Gallery 4.0.77 предлагает пользоКитайская компания OnePlus недавно выпустила стабильное обновление OxygenOS 11 для своей флагманской сери...
Крупнейший релиз MIUI 12 для нескольких ...
Крупнейший релиз MIUI 12 для нескольких MIUI 12 - это новейший крупный релиз для смартфонов Xiaomi, возможно, даже больше, чем скачок версии Andr...
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-FiОбзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor