Apple A14X прошел тест Geekbench и показал неплохие результаты

10 ноября Apple собирается провести мероприятие One More Thing, где представит свои первые компьютеры Mac на базе Arm. Считается, что первый процессор Mac будет основан на шестиядерном A14 Bionic, который используется в iPhone 12 и iPad Air, и будет известен как A14X. Чип уже засветился на Geekbench. Тест A14X проводился на неизвестном устройстве с 8 ГБ ОЗУ, где он набрал 1634 и 7220 баллов для одноядерных и многоядерных процессоров соответственно. В стандартном режиме Apple A14X Bionic работает с тактовой частотой 1,8 ГГц, при этом возможен разгон до 3,1 ГГц.

Для сравнения: чип A12Z Bionic, который используется в нынешнем iPad Pro , набрал 1118 баллов в одноядерном тесте и 4657 баллов в многоядерном. 16-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core-i9 под капотом набрал 1096 и 6869 баллов в том же тесте, что означает, что предстоящие Mac будут намного быстрее, чем текущая линейка Apple.